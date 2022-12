44 % des Argentins sont prêts à élire Lionel Messi comme président

Lionel Messi est entré encore un petit peu plus dans l’histoire du football en remportant la Coupe du Monde 2022 avec l’Albiceleste. Alors que le génie argentin est reconnu dans le monde entier, la Pulga est encore plus adulé dans son pays, l’Argentine. Tout le peuple argentin, aux anges après ce Mondial, une première depuis 1986, est unanime concernant le septuple Ballon d’Or. Et cette prouesse réalisée par les joueurs de Lionel Scaloni a encore fait monter la côte de popularité de Lionel Messi auprès des Argentins.

Selon un sondage du cabinet Giacobbe Consultores, sur 2 500 argentins sondés, 44 % ont déclaré être prêts à voter pour Lionel Messi afin que la Pulga devienne le prochain président de l’Argentine. Pour confirmer cette statistique, le cabinet d’études a également demandé aux sondés de choisir un candidat parmi une liste d’une dizaine de personnalités politiques. Et c’est Lionel Messi qui a été la personnalité la plus plébiscitée avec 37 % des voix. Des chiffres qui confirment l’amour que portent les Argentins envers leur capitaine.

