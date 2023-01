Mercato : Lens s’agite en coulisse

Comme révélé hier dans ces colonnes, Wesley Saïd a bel et bien prolongé son bail avec Lens. La suite logique de l’opération prolongation de cadre menée par le club artésien depuis quelques semaines. Mais ce n’est sans doute qu’un début puisque trois autres tauliers du club artésien vont rapidement prolonger leur bail chez l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1.

Comme révélé dans notre Live FM spécial mercato ce mardi soir, le roc défensif Jonathan Gradit (30 ans), le serial buteur Florian Sotoca (32 ans) et le solide défenseur argentin Facundo Medina (23 ans) sont bien partis pour chicoter les adversaires à Bollaert encore un peu plus longtemps que leur fin de contrat prévu jusqu’à présent en juin 2024. Concernant l’arrivée d’un numéro 9 pour palier à l’indisponibilité de l’international polonais Adam Buksa, la cellule de recrutement continue de sonder le marché, mais une solution interne devrait être trouvée avec Rémy Labeau Lascary, qui vient lui aussi de prolonger jusqu’en 2026 avec le RCL selon nos informations. Le jeune attaquant guadeloupéen de 19 ans est l’actuel meilleur buteur de la réserve de N3 avec 5 buts en 8 matches et est déjà apparu à deux reprises en Ligue 1 depuis la reprise du championnat fin décembre.

