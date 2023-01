Mercato Lens : le mystérieux message de Wesley Saïd

Element clé et supersub du RC Lens depuis le début de la saison (15 apparitions - 5 buts), Wesley Saïd (27 ans) est très important dans le groupe de Franck Haise. Mais à 18 mois de la fin de son contrat, l’ancien grand espoir du Stade Rennais est convoité.

Alors lorsqu’il balance un curieux message sur son compte Instagram avec la définition du mot "avenir" et qu’en plus plusieurs cadres de l’équipe artésienne et non des moindres commentent ce post allant même jusqu’à souhaiter bonne chance au n°22 lensois comme Seko Fofana, il n’en faut pas plus aux supporters de l’actuel 2e de Ligue 1 pour commencer à paniquer. Selon nos informations, ils peuvent se rassurer, l’heure est plutôt à la prolongation. Quoi qu’il en soit, ce suspens insoutenable devrait trouver son épilogue dans la journée…

