Gambie-Cameroun : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations débutent ce samedi, avec une affiche opposant le pays organisateur, le Cameroun, à la surprenante équipe gambienne à Douala. Les Lions indomptables s'articulent en 3-5-2 avec Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition, associé à Karl Toko Ekambi devant.

Première ex aequo de son groupe avec le Mali (2 victoires, 1 nul) pour sa première participation à une compétition continentale, la Gambie a sorti la Guinée en huitièmes (1-0). Ce samedi, les Scorpions pourront compter sur Musa Barrow, la star de cette équipe, et auteur de deux buts et deux passes décisives dans la compétition.

Les compositions d'équipes :

Gambie : Gayé - Sonko Sundberg, Gomez, Colley, Modou - Touray, Bobb, Marreh, Janko - Badamosi, Barrow.

Cameroun : Onana - Castelletto, Ngadeu, Tolo - Fai, Hongla, Anguissa, Gouet, Ngamaleu - Toko Ekambi, Aboubakar.