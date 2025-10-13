Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le coup de gueule à la mi-temps de Didier Deschamps contre l’arbitrage

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps @Maxppp
Islande 2-2 France

Menée 1-0 par l’Islande pour le compte de son 4e match de qualification pour la Coupe du monde 2026 à la pause, la France tentera de réagir en seconde période pour obtenir un résultat positif. Au micro de TF1, Didier Deschamps a critiqué l’arbitrage et a déploré une faute non sifflée sur le but de Victor Palsson.

La suite après cette publicité

«Je ne vais pas dire lésé, mais je pense que les joueurs ont senti l’injustice sur le coup. La faute n’est pas évidente à la base sur le coup franc et il y a une faute sur Manu Koné. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ont une occasion et marquent ce but. On aurait dû faire plus, on a eu une bonne maîtrise avec ce bloc dense, il faudra plus de percussion», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier