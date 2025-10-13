EdF : le coup de gueule à la mi-temps de Didier Deschamps contre l’arbitrage

Menée 1-0 par l’Islande pour le compte de son 4e match de qualification pour la Coupe du monde 2026 à la pause, la France tentera de réagir en seconde période pour obtenir un résultat positif. Au micro de TF1, Didier Deschamps a critiqué l’arbitrage et a déploré une faute non sifflée sur le but de Victor Palsson.

La suite après cette publicité

«Je ne vais pas dire lésé, mais je pense que les joueurs ont senti l’injustice sur le coup. La faute n’est pas évidente à la base sur le coup franc et il y a une faute sur Manu Koné. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ont une occasion et marquent ce but. On aurait dû faire plus, on a eu une bonne maîtrise avec ce bloc dense, il faudra plus de percussion», a-t-il déclaré.