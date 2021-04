La suite après cette publicité

Dans une interview à We Are Presenting, l'international anglais, Jesse Lingard, s'est confié à cœur ouvert. Et sur tous les sujets. Lorsqu'il a été interrogé sur le nouveau prodige du foot français, Kylian Mbappé, le joueur de West Ham n'a pas eu à se forcer pour dire tout le bien qu'il pensait de l'attaquant du PSG. Pour lui, nous parlons du futur Ballon d'Or.