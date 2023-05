OL : John Textor s’est exprimé devant les salariés

La suite après cette publicité

À quelques minutes de s’adresser à la presse suite au départ de Jean-Michel Aulas de la présidence du conseil d’administration, John Textor a pris la parole devant les salariés de l’Olympique Lyonnais, d’après les informations de RMC. Il a notamment éclairci sur le rôle que va occuper l’ancien boss du club.

Il va conserver ses parts (8%) de OL Groupe et sa place au conseil d’administration, en plus de devenir président d’honneur. «Ce n’est pas la fin de la collaboration» aurait lâché le patron américain, précisant qu’il s’agissait d’un «changement de leadership dans les décisions prises au sein du club.» Aussi, JMA aura toujours accès à l’équipe première et une loge dans le stade pour lui et sa famille.

