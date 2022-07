Benfica : Rennes revient à la charge pour Morato

Alors que la piste Samuel Umtiti semble n'être plus qu'une histoire ancienne en Bretagne, celle menant à Morato (21 ans) est plus que jamais d'actualité pour le Stade Rennais FC. Comme nous vous l'expliquions le 9 juillet dernier, les dirigeants des Rouge et Noir ont couché le nom du défenseur central du Benfica sur leurs petits papiers pour cet été, le joueur n'étant lui pas insensible à l'intérêt rennais.

Une offre à hauteur de 10 M€ plus divers bonus avait déjà été soumise par la direction du SRFC à ses homologues portugais. D'après les informations d'UOL Esporte, Rennes n'a pas dit son dernier mot et est revenu à la charge avec une proposition de 12 M€ + 3 M€ de bonus pour le Brésilien. Reste désormais à connaître la réponse du Benfica pour Morato, dont le contrat court jusqu'en 2025 et qui disposerait d'une clause libératoire fixée à 50 M€.