Mercato : la piste alléchante du Stade Rennais pour oublier Samuel Umtiti

Avec le départ de Nayef Aguerd à West Ham il y a quelques jours, le Stade Rennais se retrouve avec un sacré trou en défense centrale. L'équipe dirigée par Bruno Genesio doit absolument trouver son successeur et un nom était rapidement sorti : Samuel Umtiti. Dans le dur du côté du FC Barcelone, le défenseur français était en négociations avec le SRFC mais la piste semble s'être considérablement refroidie ces dernières heures. De notre côté, nous vous annoncions en exclusivité que les Bretons pensaient aussi à Kim Min-jae, avec lequel un contrat a même déjà été trouvé. Mais les discussions trainent encore.

Cependant, selon nos informations, le Stade Rennais veut toujours recruter l'actuel joueur du Fenerbahçe, mais pas seulement lui. D'après le média brésilien UOL Esporte et le journal portugais Record, le dernier quatrième de Ligue 1 s'est désormais tourné vers Morato, le défenseur du Benfica Lisbonne. Une offre de 10 millions d'euros plus quelques bonus a même déjà été envoyée aux dirigeants lisboètes, mais celle-ci a été refusée. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer et nous pouvons même ajouter que le Brésilien est chaud à l'idée de rejoindre les pensionnaires du Roazhon Park.

Une première offre refusée par Benfica

Malgré ce premier échec, Rennes ne compte pas lâcher l'affaire. Selon nos informations, les dirigeants du SRFC vont bientôt formuler une seconde offre au club portugais pour tenter d'enrôler l'ancien élément défensif de São Paulo, son club formateur. Car l'objectif des Rennais est simple : recruter un défenseur central gaucher (Morato ?) et un autre droitier (Kim Min-jae ?). Les négociations vont donc continuer entre toutes les parties pour Morato, qui n'est qu'au début de sa carrière.

Arrivée au SLB en 2019, le natif de... Francisco Morato vient de réaliser sa première vraie saison avec l'équipe première de Benfica. Le principal concerné a en effet disputé 14 matches de Liga Bwin, le championnat national, mais également des rencontres de coupes. Il a également fait cinq apparitions en Ligue des Champions en comptant les qualifications. Et à 21 ans, Morato est forcément un joueur à fort potentiel qui a encore une belle marge de progression. C'est donc peut-être pour ces raisons que le SRFC s'est tourné vers lui pour oublier la piste Samuel Umtiti.