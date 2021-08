Lille-Nice : Jocelyn Gourvennec évoque les retrouvailles avec Christophe Galtier

Présent en conférence de presse ce jeudi, le nouvel entraineur du LOSC Jocelyn Gourvennec va retrouver Christophe Galtier - son prédécesseur à la tête de l'effectif lillois - à l'occasion du match entre Lille et Nice, prévu samedi à 17h, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Et si le nouveau coach des Dogues à assurer que le tacticien de l'OGC Nice «serait bien accueilli», il a tenu à préciser l'importance pour ses joueurs de ne pas se laisser prendre par l'aspect émotionnel de telles retrouvailles.

«C’est le retour de Christophe Galtier mais la compétition sera le plus important. On est chez nous, on veut gagner ce premier match devant notre public. Je ne souhaite pas que l’on joue le match avant, il faut laisser le côté émotionnel de côté. Nous sommes professionnels, on doit rester concentrer sur ce match afin de le remporter.» Après avoir arraché le match nul contre Metz (3-3) lors de la première journée, le LOSC espère bien profiter de cette première rencontre à domicile pour gagner son premier match cette saison. Il faudra pour cela laisser de côté les émotions...