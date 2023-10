Barça : le groupe convoqué pour le Clasico

Dans le cadre de la 11e journée de Liga, le FC Barcelone accueille le Real Madrid pour un choc au sommet, ce samedi à 16h15. Après sept victoires en sept matches toutes compétitions confondues dans leur antre, les Blaugranas - vainqueurs du Shakhtar Donetsk (2-1) grâce à deux buts de Ferran Torres et Fermin Lopez en milieu de semaine - pourraient également profiter de ce duel pour passer devant leur adversaire du jour. Pour cette rencontre, le club catalan vient d’ailleurs de communiquer le groupe convoqué par Xavi.

Parmi les 23 joueurs retenus par l’ancien milieu de terrain des Culers, on retrouve notamment Robert Lewandowski, annoncé incertain depuis plusieurs semaines pour ce choc. A noter également les présences de Jules Koundé, Gavi, Joao Félix ou encore des jeunes Lamine Yamal et Marc Guiu. En revanche, Pedri et Frenkie de Jong ne seront pas de la partie. Place désormais au spectacle et une chose est sûre, si ce Clasico ne devrait pas constituer un tournant dans l’optique du titre, cette confrontation n’en reste pas moins une opportunité pour les deux cadors espagnols de frapper un grand coup et de marquer les esprits.