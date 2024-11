Hassan Akesbi, légende de Nîmes, est décédé à 89 ans

Le Nimes Olympique est en deuil. Hassan Akesbi, meilleur buteur de l’histoire du club nîmois, s’est éteint ce samedi à l’âge de 89 ans. Arrivé en France dans les années 1950, l’ex-international marocain a inscrit 141 buts en 239 rencontres sous les couleurs des Crocodiles. Il a également porté le maillot du Stade de Reims et de l’AS Monaco, avant de terminer sa carrière au FUS Rabat, en 1970. Il est toujours le meilleur buteur africain de l’histoire de la Ligue 1.

« Le Nîmes Olympique est en deuil. Nous apprenons avec une profonde tristesse le décès de l’un de ses joueurs légendaires : M. Hassan Akesbi. Il restera à jamais, et sans doute pour longtemps encore, le plus grand buteur de l’histoire du club. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, chez lui au Maroc. Repose en paix, cher Hassan », a communiqué le club nîmois sur ses réseaux sociaux. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Hassan Akesbi.