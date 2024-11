Barça : Hansi Flick veut être prudent avec Lamine Yamal

Dimanche, le FC Barcelone ira sur la pelouse de la Real Sociedad pour tenter de maintenir sa longueur d’avance sur le Real Madrid et l’Atlético, en tête de la Liga. Avec neuf points d’avance sur les Merengues, les hommes d’Hansi Flick peuvent se permettre de souffler avant la trêve internationale et le manager allemand a promis de ne pas prendre de risque avec Lamine Yamal (17 ans), qui a beaucoup joué avec son club, mais aussi avec sa sélection.

« Parfois, il faut regarder le visage des joueurs et voir leurs sensations et ce qu’ils ressentent. C’est bien de pouvoir se rafraîchir l’esprit et c’est pourquoi nous avons suspendu la séance, hier. Pau Cubarsí s’est entraîné normalement, mais avec Lamine Yamal, il faut faire attention, car il a beaucoup joué. Dani Olmo s’est aussi senti mal à l’aise hier soir, mais je pense qu’il ira bien demain », a-t-il assuré en conférence de presse. Le prodige de 17 ans pourrait donc voir son temps de jeu être préservé.