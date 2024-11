EdF : Presnel Kimpembe remercie Didier Deschamps

Dans un entretien accordé à Canal Football Club, le défenseur parisien, Presnel Kimpembe, a parlé de sa relation avec le sélectionneur Didier Deschamps qui n’a pas cessé de prendre de ses nouvelles pendant sa très longue blessure au tendon d’Achille. Alors qu’il poursuit sa rééducation avec le PSG, l’international des Bleus n’a pas mâché ses mots sur « DD ».

« Deschamps, si on a gardé contact ? Toujours, il m’a soutenu, j’ai souvent échangé avec lui, il m’a envoyé un message à mon anniversaire, quand je viens à un match, il m’en envoie, j’ai eu la chance de le voir après le match de l’Italie, même s’il n’était pas content. Il a eu des problèmes au tendon d’Achille, il sait ce que c’est », a-t-il déclaré dans son entretien. Et si le champion du monde revenait en Bleu, tout est possible.