Le Real Madrid et le Barça vont se faire la guerre pour un prodige géorgien

«Ratisser large», c’est la formule consacrée et prônée dans de nombreuses cellules de recrutement aujourd’hui en Europe. Il faut le dire, avec l’avènement de nouvelles stars comme le Norvégien Erling Haaland, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, l’Équatorien Moises Caicedo, et d’autres, les clubs ont réalisé qu’il était certainement plus judicieux d’aller chercher les talents à la source que de les payer au prix fort après leur explosion.

Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport nous révèle que le joueur de 16 ans, Saba Kharebashvili (il est né en 2008 et est donc encore plus jeune que Yamal), ferait ainsi l’intérêt de grands clubs européens. D’après le journal italien, le Real Madrid mais aussi le Barça suivraient avec attention l’évolution du très offensif latéral gauche géorgien. Une piste qui fait en tout cas sens avec la politique des deux clubs, tournés depuis plusieurs saisons vers le ciblage de jeunes pouces. C’est de cette façon que Vinicius, Rodrygo, Endrick, Valverde, Camavinga, Lunin ou encore Güler, pour ne citer qu’eux, ont rejoint le club merengue, et que Noah Darvich, Ronald Araujo, Vitor Roque ou même Julián Araujo ont rallié la Catalogne.

Il est considéré comme la nouvelle pépite géorgienne

Formé au Dinamo Tbilisi comme un certain Khvicha Kvaratskhelia, Saba Kharebashvili a été lancé chez les professionnels au mois de mars alors âgé de… 15 ans. Il ne lui a d’ailleurs pas fallu beaucoup de temps avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable dans son club, puisqu’il a pris part à l’intégralité de 18 rencontres sur les 22 auxquelles (2 passes décisives) il a pu participer cette saison (le championnat géorgien s’étend sur l’année civile). Au pays, il est d’ailleurs répertorié comme la nouvelle pépite du football géorgien.

En juillet, il avait également pu découvrir les rencontres européennes à "enjeux", avec un tour de qualification de Conférence League disputé avec son club. Si rien ne promet une signature du joueur au Barça, il est utile de rappeler que le Dinamo Tbilisi a établi au cours des derniers mois de nouveau bureaux à Barcelone. Une sorte de jumelage en liens étroits avec une association espagnole, ayant pour objectif de favoriser l’exportation de ses meilleurs talents vers les plus grands championnats européens.