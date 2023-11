Leipzig, Allemagne : Timo Werner est en train de tout perdre

En 2020, Timo Werner a quitté le RB Leipzig pour filer à l’anglaise. Direction Chelsea pour l’Allemand. Mais en Angleterre, le buteur acheté 53 millions d’euros a vécu beaucoup de moments compliqués (23 buts et 21 passes décisives en 89 matches). Il n’a donc pas hésité une seule minute quand son ancien club a souhaité le rapatrier à l’été 2022. Les Blues, qui étaient trop contents de se séparer d’un élément considéré comme un flop, ont accepté une vente à perte puisque Werner est rentré au pays contre un chèque de 20 millions d’euros. L’année dernière, il est passé par tous les états.

En effet, il a démarré fort avant de se blesser à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un coup dur pour le natif de Stuttgart. De retour, il a continué à marquer des buts pour finir la saison avec un bilan correct de 16 buts et 6 assists en 40 matches toutes compétitions confondues. Cette année 2023-24, le footballeur âgé de 27 ans était attendu de pied ferme par Leipzig. Après avoir débuté les deux premières rencontres dans la peau d’un titulaire, il a pris place ensuite sur le banc de touche. Il a multiplié les entrées de jeu.

Une deuxième noce ratée

Ainsi, après près de quatre mois de compétition, Werner totalise actuellement 12 apparitions toutes compétitions confondues, mais seulement 3 titularisations (376 minutes de jeu). Le temps pour lui d’inscrire 2 buts (0 passe décisive). Au fond du trou, Werner, qui est resté tout le match sur le banc face à Fribourg ce week-end, ne peut pas vraiment compter sur son club pour lui remonter le moral. Ce, malgré le discours du directeur sportif du club allemand, Rouven Schröder (48 ans) dans les colonnes de Bild.

«Il fait partie de l’équipe et doit affronter la concurrence. Il existe, dans une certaine mesure, le principe de performance. D’autres sont actuellement un peu en avance. Mais Timo est aussi quelqu’un qui fait face à tout et accepte la situation. Nous sommes heureux d’avoir un joueur comme celui-là dans l’équipe qui crée certaines choses. Il traverse une période difficile depuis longtemps et nous le soutenons toujours. Timo s’en sortira aussi.» Mais le média allemand est très inquiet pour lui. «Le meilleur buteur du club (113 buts) sera-t-il vraiment capable de faire ça à Leipzig ? Le fait est qu’il n’est actuellement que le quatrième attaquant derrière Openda, Sesko et Poulsen et dispose de peu de temps de jeu.»

Leipzig n’exclut pas un départ

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle à quelques mois de l’Euro 2024, qui se tiendra justement en Allemagne. Werner, qui connaît bien Julian Nagelsmann, espère toujours être de la partie. Mais il n’arrive pas à être titulaire en club. Un départ peut être envisagé. En tout cas, Leipzig n’exclut rien à ce sujet. «Je ne vais pas parler de ça maintenant. Nous considérons l’équipe comme d’habitude et nous aurons certainement des joueurs qui diront peut-être qu’ils ont autre chose en tête. Nous sommes également confrontés à ce problème.» Bild précise qu’un prêt cet hiver est à l’étude pour Werner.

Ce qui n’est pas une surprise puisque le joueur aspire à avoir plus de temps de jeu. Contacté par nos soins, Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers, a évoqué l’épineux cas Werner. «Je pense qu’il lui manque une certaine qualité dans le football. Il peut courir vite et tirer, mais c’est tout. Son retour est un bide. Marco Rose compte sur différents joueurs, qui sont meilleurs techniquement comme Xavi Simons et Loïs Openda. Je suis sûr qu’il cherche un nouveau club cet hiver afin d’avoir des chances pour participer à l’Euro.» L’Allemand jouera très gros au prochain mercato !