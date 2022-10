RCSA - OM : la détresse de Chancel Mbemba

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille affrontait le Racing Club de Strasbourg à la Meinau. Les Olympiens, qui ont perdu trois matches de suite en Ligue 1, menaient deux buts à zéro avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel (2-2). Chancel Mbemba était dégoûté au micro de Canal +.

« On va continuer a faire les efforts. On est déçu. C'est notre faute, je n'ai pas besoin de commencer à dire que c'est la faute d'un tel. On va rentrer, regarder la vidéo. Il faut assumer. Quand on perd, il faut assumer. On a mérité de gagner, mais on a fait match nul. Cela fait mal », a expliqué l'international congolais.