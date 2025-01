Le PSG face à l’épineux cas Kang-in Lee

Après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le Paris Saint-Germain a perdu sa dernière superstar. Mais les pensionnaires du Parc des Princes, qui ne veulent plus de "stars et de paillettes" comme l’avait assuré Nasser Al-Khelaïfi; souhaitent avant tout s’appuyer sur un collectif plutôt que des individualités. Toutefois, l’écurie francilienne, qui n’a cessé de développer sa marque depuis l’arrivée au pouvoir de QSI, sait très bien qu’elle doit attirer les clients comme les sponsors avec des noms. Et pour cela, elle compte notamment sur Kang-in Lee. Depuis sa signature à Paris à l’été 2023, le Sud-Coréen s’est rapidement imposé comme la nouvelle poule aux œufs d’or des champions de France.

En effet, l’ancien joueur de Majorque était le deuxième meilleur vendeur de maillots du PSG l’an passé derrière Kylian Mbappé. Il faut notamment préciser que 70% des tuniques vendues dans la boutique du club à Séoul étaient floquées à son nom. Un véritable atout donc pour les Parisiens sur le marché asiatique. Sportivement, le joueur âgé de 23 ans a connu une première saison mitigée, lors de laquelle il a marqué 5 buts et délivré 5 assists en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Cette année, il est toujours dans les plans de Luis Enrique, qui apprécie sa polyvalence. L’Asturien l’a d’ailleurs utilisé à plusieurs reprises en tant que faux numéro 9.

Le cas Kang-in Lee fait couler de l’encre

Ainsi, il a déjà participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 14 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Il fait déjà mieux que la saison passée. Buteur, il est aussi un redoutable passeur, lui qui a déjà donné 2 assists. Apprécié par Luis Enrique, le natif d’Incheon devrait avoir son mot à dire lors de la deuxième partie de saison, d’autant que d’autres éléments offensifs sont potentiellement sur le départ à l’image de Marco Asensio et de Randal Kolo Muani. Lee, lui, se sent plutôt bien à Paris où il échangeait au sujet d’une possible prolongation nous a-t-on fait savoir. Malgré tout, son cas et son avenir font parler ce mardi. En effet, The Athletic révèle que le principal intéressé, sous contrat jusqu’en 2028, est ouvert à un nouveau challenge.

Il étudie les différentes options qu’il a entre les mains. De son côté, Paris n’est pas forcément vendeur. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi apprécie l’homme et le joueur, qui est très important pour toute la partie marketing et merchandising comme expliqué précédemment. Pour toutes ces raisons, le PSG se montrera ferme et exigera un gros chèque pour lâcher son joueur acheté 22 M€. Les dirigeants demanderont au minimum le double de cette somme. Ce qui rebute les clubs potentiellement intéressés, qui évoluent en Premier League. Parmi eux, on retrouve Arsenal. Les Gunners aiment bien le joueur mais ils ne sont pas encore passés à l’offensive. Si le PSG est ouvert à un prêt avec option d’achat, les Londoniens discuteront sérieusement avec eux. Mais vous l’avez compris, les Parisiens ne veulent pas en entendre parler.