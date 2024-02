Mason Greenwood ne veut pas entendre parler d’un retour à Manchester United

Le débat autour d’un retour de Mason Greenwood fait rage à Manchester United, surtout depuis les déclarations de Jim Ratcliffe, nouveau patron du club, la semaine passée. «C’est un footballeur de Manchester United, donc la réponse est oui, nous devons prendre une décision, c’est assez clair. Il est prêté, évidemment. Nous avons un ou deux joueurs avec lesquels nous devons composer et nous devons prendre une décision, nous le ferons. Mais le processus consistera à comprendre les faits, pas le battage médiatique, puis à essayer de prendre une décision juste sur la base de conseils. Pourrait-il bien jouer pour Manchester United, et serions-nous à l’aise avec cela, et les fans seraient-ils à l’aise avec cela ?» En d’autres termes, la nouvelle direction de Manchester United réfléchit à donner une seconde chance au jeune attaquant.

Celui brille à Getafe où il est prêté. 7 fois buteur et 5 fois passeur en 25 matchs toutes compétitions avec les Azulones, l’Anglais revient à des plaisirs simples, comme celui rejouer lui qui a été absent un an des terrains pendant que la justice enquêtait sur sa personne pour violences conjugales et tentative de viol. Il a finalement été relaxé et est parti se faire oublier en Espagne. Ses performances attirent l’œil de plus grands clubs de Liga, comme l’Atlético de Madrid et ça semble lui plaire. D’après The Athletic, Greenwood ne souhaite pas revenir du côté d’Old Trafford pour plusieurs raisons. Sa présence au club serait un débat permanent et il estimé également ne pas avoir été suffisamment soutenu durant ses déboires judiciaires.