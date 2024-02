Manchester United prêt à offrir une seconde chance à Mason Greenwood

«Manchester United est heureux de confirmer que Sir Jim Ratcliffe a finalisé son acquisition de 27,7 % du club, après l’approbation de toutes les conditions, y compris de la FA et la Premier League», expliquait Manchester United via un communiqué officiel. Après de longs mois de spéculation, le club mancunien est enfin passé sous pavillon INEOS, qui est devenu par l’intermédiaire de son PDG, Sir Jim Ratcliffe, l’actionnaire majoritaire des Red Devils.

Après avoir racheté 27,7 % des parts de la formation anglaise, mettant un terme à l’hégémonie de la famille Glazer qui régnait dans le nord de l’Angleterre depuis 19 ans (bien que celle-ci reste actionnaire majoritaire), le milliardaire britannique, qui a officiellement pris les commandes de la partie sportive, se projette déjà sur l’équipe qu’il souhaiterait avoir la saison prochaine. À ce titre, le patron du géant de la pétrochimie a laissé entendre qu’il serait prêt à offrir une seconde chance à Mason Greenwood.

Relaxé par la justice anglaise dans une affaire de violences conjugales et de tentative de viol, l’attaquant anglais était devenu persona non grata à Manchester United. Poussé vers la sortie, le joueur de 21 ans a trouvé refuge dans la banlieue madrilène, plus précisément à Getafe. Bien que son arrivée de l’autre côté des Pyrénées ait fait couler beaucoup d’encre, le natif de Wisbey n’a pas tardé à faire taire ses détracteurs. Apparu à 24 reprises (dont 21 titularisations) pour 7 buts et 5 passes décisives, Mason Greenwood retrouve des couleurs avec la formation ibérique. Si ses performances actuelles font saliver l’Atlético de Madrid, celles-ci sont scrutées à la loupe par le nouveau boss de MU qui n’écarte pas un retour de l’international anglais.

«Eh bien, c’est un footballeur de Manchester United, nous sommes en charge du football, donc la réponse est oui, nous devons prendre une décision, c’est assez clair. Aucune décision n’a été prise. Il est prêté, évidemment. Nous avons un ou deux footballeurs avec lesquels nous devons composer et nous devons prendre une décision, nous le ferons. Mais le processus consistera à comprendre les faits, pas le battage médiatique, puis à essayer de prendre une décision juste sur la base de conseils, qui est fondamentalement un bon gars ou non ? Pourrait-il bien jouer pour Manchester United, et serions-nous à l’aise avec cela, et les fans seraient-ils à l’aise avec cela ?», a indiqué Sir Jim Ratcliffe devant la presse. Si Manchester United pense ainsi à le rapatrier, le principal intéressé, prêté à Getafe jusqu’à la fin de la saison, semble quant à lui motivé par l’idée de poursuivre l’aventure en Espagne. Reste à savoir si d’ici-là, il aura changé son fusil d’épaule…