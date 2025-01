Quand Rémy Cabella chambre Ethan Mbappé

Si Lille n’a plus perdu depuis 21 matches, c’est peut-être aussi parce que le groupe «vit bien», comme le veut l’expression devenue cliché. Dans le dernier reportage immersif de Canal+ au LOSC, on a d’ailleurs pu le mesurer un peu plus précisément, avec un Rémy Cabella toujours aussi chambreur à l’égard des plus jeunes.

La suite après cette publicité

«Il est bien le pull (du LOSC, ndlr) alors ? Elle (Laure Boulleau) travaille chez Canal, mais toi tu travailles comme préparateur physique, non ?, a plaisanté l’ex-Marseillais au sujet d’Ethan Mbappé, présent à la salle de sport en attendant de retrouver les terrains. Là, il est dans un vrai club. Le PSG, c’est ton Real Madrid Ethan, hein. Et c’est pas moi qui l’ai dit», a-t-il ajouté, en référence aux propos de son frère Kylian lors de son entretien accordé à Clique.