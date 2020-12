André-Pierre Gignac offre la Ligue des Champions aux Tigres

La suite après cette publicité

Dans la légende. André-Pierre Gignac (35 ans) a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de son club. Buteur décisif en finale contre le Los Angeles FC (2-1) à la 84e minute, l'attaquant a tout simplement offert la Ligue des Champions de la CONCACAF aux Tigres. La première de son histoire.

Au sortir d'une remontée de balle de son partenaire Guido Pizarro, l'international tricolore (36 sélections, 7 réalisations) a parfaitement ouvert son pied à l'entrée de la surface pour tromper le portier adverse. Une réalisation de plus pour l'ancien Marseillais avec l'écurie de Monterrey. Un but qui compte plus que les autres.

Malédiction brisée

APG et les siens étaient en quelque sorte maudits dans cette compétition puisqu'ils avaient déjà échoué trois fois en finale : en 2016, 2017 et 2019. Le buteur, meilleur réalisateur de cette édition (6 pions), a brisé la malédiction et ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, asseyant son statut de superstar au Mexique. «Enfin, nous avons gagné cette put... de coupe, les gars !», a-t-il lâché en fin de match.

Déjà meilleur buteur de l'histoire de son club et meilleur buteur étranger de l'histoire du football mexicain, André-Pierre Gignac, arrivé en 2015, a décroché l'un des rares titres qui lui manquaient depuis qu'il a traversé l'Atlantique. Il devrait disputer le prochain Mondial des Clubs. Respect.