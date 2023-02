PSG - Lille : les compositions probables

La suite après cette publicité

Il faut éviter la quatrième. C’est simple, le PSG est dans une situation très compliquée, avec ses trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Pour éviter de vraiment s’immiscer dans une crise sans précédent dans l’ère QSI, les Parisiens doivent absolument battre le LOSC en ce début d’après-midi au Parc des Princes. Un choc ô combien important donc…

Surtout que l’écurie du nord de la France arrive sur une dynamique plutôt positive, qui lui a permis de se hisser jusqu’à la cinquième marche du classement, avec deux victoires de rang face à Strasbourg et Rennes. Les Dogues n’ont perdu que quatre de leurs onze déplacements en Ligue 1 cette saison, et ont donc des arguments à faire valoir. Même s’il ne faut pas oublier que la première confrontation de la saison s’était conclue sur une victoire 7-1 des Parisiens en terres lilloises…

Mbappé titulaire

Pour ce duel, Christophe Galtier est notamment privé d’Hakimi, Marquinhos, Mukiele et Sanches. Donnarumma défendra les cages parisiennes, avec Kimpembe et Sergio Ramos devant lui. Mendes et Pembélé occuperont les côtés. Dans l’entrejeu, place à un trio composé de Danilo, Verratti et Fabian Ruiz. Devant, du classique avec Neymar, Mbappé et Messi. L’artillerie lourde donc, même si le Bondynois ne semble pas encore à 100%.

En face, Paulo Fonseca va lui miser sur du classique. Chevalier dans les cages donc, avec Fonte et Djalo pour sécuriser la surface. Weah et Diakité seront alignés sur les flancs de la défense. Le double-pivot sera composé de Benjamin André et André Gomes, avec Remy Cabella devant eux dans un rôle plus avancé. Angelo Gomes et Bamba seront les ailiers lillois cet après-midi, avec Jonathan David en référence offensive.

