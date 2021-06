Huntelaar et Kolasinac quittent Schalke 04

La saison prochaine, Schalke 04 jouera en 2. Bundesliga sans Klaas-Jan Huntelaar (37 ans) et Sead Kolasinac (27 ans). Le club a officialisé les départs des deux joueurs ce jeudi. Ces derniers avaient rejoint le club de la Ruhr au mercato hivernal dernier pour tenter de sauver le club de la relégation. Un échec alors que Huntelaar devrait partir en retraite comme il l’avait annoncé un peu plus tôt dans la saison, tandis que Kolasinac retournera à Arsenal avant de repartir au prochain mercato estival.

« Les mérites de Sead et de Klaas-Jan sont bien trop grands pour cela. Nous leur sommes très reconnaissants d'avoir soutenu de leur mieux le club de leur cœur pendant une demi-année. Chaque fois que vous les rencontrez, vous pouvez sentir à quel point Schalke 04 est important pour eux et à quel point ils se sentent liés au club. Pour la grande passion et le soutien dont ils ont fait preuve à l'égard du club dans les récents moments difficiles, nous leur disons merci et leur souhaitons le meilleur pour leur avenir privé et professionnel », a expliqué Peter Knäbel, le directeur de la communication du club.