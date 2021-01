Derby County : Wayne Rooney nommé manager à plein temps !

22e et actuellement premier relégable en Championship, Derby County va pouvoir compter sur la personne de Wayne Rooney pour tenter de relever la tête et obtenir son maintien dans l'antichambre de la Premier League. Nommé coach intérimaire au départ de Phillip Cocu, en novembre dernier, l'ancien attaquant de Manchester United occupait jusqu'alors la double casquette d'entraîneur-joueur. Il a visiblement convaincu. Wayne Rooney prend le poste de manager pour deux ans et demi. Son staff, composé de Liam Rosenior, Shay Given et Justin Walker, reste avec lui. Lors de son intérim, Rooney a dirigé neuf matches, pour un total de trois victoires et quatre nuls, entre la fin novembre et début janvier. Arrivé il y a tout juste un an à Derby, Rooney a participé à 35 matches, comme joueur. A 35 ans, il a décidé de ranger ses crampons au vestiaire et de ne se consacrer qu'au management.

«À mon retour au Royaume-Uni, j'ai été complètement époustouflé par le potentiel du Derby County Football Club. Le stade, le terrain d'entraînement, la qualité du personnel et des jeunes joueurs et bien sûr les supporters, qui sont restés fidèles et solidaires. Malgré d'autres offres, je savais instinctivement que Derby County était l'endroit pour moi. Avoir l'opportunité de suivre des légendes telles que Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard et Phillip Cocu est un tel honneur et je peux promettre à tous ceux qui sont impliqués dans le club et à tous nos fans, à mon staff et à moi-même de ne rien négliger. Je mettrai tout en œuvre pour exploiter le potentiel dont j'ai été témoin au cours des 12 derniers mois, dans ce club de football historique,» a réagi l'ancien d'Everton. Le premier match de Rooney en tant que nouveau manager principal de Derby aura lieu samedi, à domicile, contre Rotherham United (coup d'envoi à 16h).