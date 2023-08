PSG : le message de Nasser Al-Khelaïfi à Neymar

La suite après cette publicité

C’est officiel : Neymar a quitté le Paris Saint-Germain pour signer en Arabie saoudite, à AL-Hilal. La nouvelle a été officialisée par les deux clubs et Nasser Al-Khelaïfi a tenu à envoyer un message au Brésilien.

« Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l’un des meilleurs au monde. Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu’il a apporté à notre Club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour l’avenir et sa prochaine aventure », a-t-il indiqué dans le communiqué.