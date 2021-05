L'OM se penche sur le jeune Fodé Fofana

Avec le départ de Valère Germain, et possiblement ceux de Dario Benedetto et d'Arkadiusz Milik à la fin de la saison, l'OM va devoir recruter en attaque. Ces derniers temps, pas mal de milieux offensifs et d'ailiers ont été cités (Amine Adli, Tiago Almada, Sebastian Villa) mais pas d'avant-centre.

C'est fait maintenant puisque d'après les informations de L'Equipe, la direction marseillaise a pris contact avec l'entourage, notamment le père du joueur, de Fodé Fofana. Ce jeune (18 ans) numéro 9 évolue chez les Jong PSV en 2e division néerlandaise et est déjà bien connu de Longoria puisqu'il a été formé en partie à la Masia du Barça. Pour lâcher son jeune attaquant, auteur de 8 buts en 20 matches de championnat, le PSV réclamerait 500 000 € et un pourcentage à la revente estimé entre 20 et 25%.