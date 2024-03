PSG - Reims : le difficile apprentissage de la vie sans Kylian Mbappé !

Luis Enrique l’a assuré : le Paris Saint-Germain va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine des Bleus s’apprête à quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. Déterminé à l’idée de préparer l’avenir et conscient que le Bondynois ne devrait plus faire partie des plans franciliens dans les mois à venir, le technicien espagnol n’hésite alors pas à ajuster ses plans. Dimanche, au Parc des Princes, l’ancien sélectionneur de la Roja a ainsi une nouvelle fois décidé de placer le numéro 7 parisien sur le banc, préférant lancer Gonçalo Ramos à la pointe du 4-3-3 des Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

Sans Mbappé, le PSG cale !

Si le buteur portugais, décisif, a parfaitement tenu son rang, confirmant au passage sa belle montée en puissance, le PSG a finalement concédé le match nul (2-2) face au Stade de Reims. Une nouvelle fois accrochés après Rennes et Monaco, les Parisiens ont bien tenté de s’appuyer sur leur artificier préférentiel mais son entrée en jeu tardive (73e) n’aura finalement rien changé au scénario de cette rencontre. En jambes et tout proche d’endosser le costume de sauveur à maintes reprises (77e, 84e, 90e), Mbappé a cependant manqué d’un poil de réussite pour libérer ses coéquipiers. Une chose est sûre, son apparition sur la pelouse, combinée à celle d’Ousmane Dembélé, a redonné de la vie au secteur offensif francilien dans les derniers instants.

À lire

PSG - Reims : Achraf Hakimi, symbole d’une fragilité défensive

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 56 25 35 16 8 1 56 21 9 Reims 35 25 -2 10 5 10 32 34

Complices, les deux internationaux français ont tout tenté. En vain. Si le PSG a donc dû finir par se résoudre à partager les points, ce scénario confirme toutes les difficultés des champions de France en titre depuis que Kylian Mbappé voit son temps de jeu largement diminuer. Héros des siens à Anoeta avec un doublé face à la Real Sociedad, meilleur buteur du championnat de France (21 réalisations) et plus globalement meilleur buteur de l’histoire du club, l’ancien Monégasque demeure, en effet, un élément essentiel du collectif francilien. Un poids prégnant symbolisé dans la dynamique actuelle du PSG. Lors de ses quatre derniers matches en L1, la formation parisienne n’a ainsi pris que six petits points sur douze possibles et vient d’enchaîner un troisième match nul consécutif.

La suite après cette publicité

Luis Enrique reste flou…

Au cours de cette période, Mbappé n’a lui participé qu’à 160 minutes de jeu (30 minutes contre Nantes, 65 minutes contre Rennes, 45 minutes contre Monaco et 20 minutes contre Reims). Interrogé par Prime Video à propos du rôle du numéro 7, Luis Enrique préférait lui souhaiter le meilleur à son joyau. «Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l’avenir ! C’est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur», lançait ainsi l’Ibère. Relancé en conférence de presse sur la possibilité de voir Mbappé constamment remplacé ou remplaçant en L1 jusqu’à la fin de la saison, l’ancien coach du Barça gardait, encore, sa ligne de conduite.

«Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Kylian a été actif comme les autres. Tant qu’il n’y aura pas de déclaration officielle des deux parties, je resterai sur ma position. Dans son cas je n’ai aucun doute, juste lui souhaiter le meilleur». Présent en zone mixte, Danilo Pereira ne souhaitait pas non plus polémiquer, assurant que la gestion de son entraîneur avec le Bondynois revêtait un caractère normal au regard du calendrier chargé des siens. «C’est normal, c’est normal que Kylian Mbappé soit sur le banc parfois, il y a beaucoup de matches avec la Ligue des Champions, la Coupe de France qui arrive et Kylian Mbappé joue tous les matches donc c’est normal je pense que parfois il soit sur le banc. Si le PSG a plus de difficultés sans lui ? Non, je ne pense pas, il était titulaire contre Monaco (remplacé à la mi-temps, ndlr) et nous avons fait match nul». Une chose est sûre, avec ou sans Kylian Mbappé, le PSG va devoir trouver les clés pour se défaire de l’OGC Nice, mercredi soir, et ainsi espérer rejoindre Rennes, l’OL et Valenciennes dans le dernier carré de la Coupe de France.