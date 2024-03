Ligue 1 : le PSG doit se contenter du nul face à Reims

Après sa belle victoire face à la Real Sociedad en milieu de semaine (2-1), scellant son passage en quarts de la Ligue des Champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception de Reims. Un match qui pouvait permettre aux Parisiens de creuser l’écart avec Brest, puisque les Bretons, dauphins du PSG, s’étaient inclinés 1-0 à Lens hier. Pour ce duel, Luis Enrique décidait notamment de mettre Kylian Mbappé sur le banc, confiant les clés de l’attaque au trio Lee-Ramos-Barcola. Zaïre-Emery était accompagné d’Ugarte et de Soler dans l’entrejeu. Et la rencontre démarrait bien mal pour les Parisiens, puisqu’après sept minutes de jeu seulement, Marshall Munesti mettait les Rémois devant. Achraf Hakimi perdait le ballon dans sa surface face à Oumar Diakité. Ce dernier servait Munetsi en retrait, qui ne se privait pas pour fusiller un Navas impuissant (0-1, 7e). Petit coup de froid au Parc des Princes, même si les Parisiens allaient vite revenir.

Sur un corner botté côté droit par Lee, Yunis Abdelhamid, pressé par Gonçalo Ramos, envoyait malencontreusement le ballon au fond de ses filets (1-1, 17e). Dans la foulée, l’attaquant portugais ouvrait son compteur but. Bien positionné en renard sur un centre mal dégagé par la défense rémoise, il concluait à merveille, pourtant entouré de plusieurs vis à vis (2-1, 19e). Derrière, le PSG dominait, mais allait encore être cueilli à froid, juste avant la pause cette fois. Emmanuel Agbadou offrait un véritable caviar à Oumar Diakité, parti dans le dos de la défense parisienne. D’un bon plat du pied, il s’en allait battre Navas (2-2, 45e). En début de deuxième période, le PSG peinait, et Mohamed Daramy créait quelques frayeurs aux Parisiens. Luis Enrique faisait entrer Dembélé et Mbappé à la 73e pour donner un nouvel élan à son équipe. Les deux hommes ont été proches de faire la différence, comme sur cette frappe du Bondynois qui est passée juste à côté de la lucarne (84e). Mais le score n’a plus bougé, et le PSG prend tout de même un petit point sur Brest, et ce sont désormais 10 unités qui séparent les deux clubs. De son côté, Reims reste neuvième.