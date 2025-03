Real Madrid : Florentino Perez prend une décision radicale avec Raúl Asencio

Encore inconnu en début de saison, Raúl Asencio (22 ans) a profité des blessures dans son secteur de jeu pour se frayer un chemin dans la défense centrale du Real Madrid. Rapidement devenu titulaire après d’excellentes performances, Raúl Asencio a été rattrapé par une terrible affaire judiciaire. En effet, le défenseur central est impliqué dans une affaire de diffusion de contenus à caractère sexuel avec une mineure âgée de 16 ans. Des faits passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Sorti après 45 minutes lors de la victoire 1-0 du Real Madrid contre la Real Sociedad, en Coupe du Roi, il avait essuyé plusieurs insultes de la part des supporters basques, après avoir déjà été chahuté contre Osasuna : «Asencio, brave, brave fils de p…», pouvait-on entendre dans le stade El Sadar. Et alors que Raúl Asencio serait très touché par cette situation, le club merengue a été contraint d’intervenir, par la voix de son président, Florentino Pérez, qui a rencontré le joueur d’après Marca.

Raúl Asencio est très affecté par son affaire judiciaire

En effet, Florentino Pérez a été contraint d’organiser une réunion avec le joueur. Un échange dans lequel le président du Real Madrid lui a dit de «rester calme, qu’il avait tout son soutien et que le club n’allait pas rester les bras croisés» sans le soutenir. Asencio a toujours voulu rester à l’écart de ce bruit extra-sportif et se concentrer uniquement et exclusivement sur les questions sportives, mais les événements survenus à la Real Sociedad l’auraient affecté fortement.

«Il s’est bien rétabli. Il a été affecté et c’est normal. Cela fait quelques jours et il est prêt à jouer. Quelque chose s’est produit qui n’aurait pas dû arriver. Le protocole a été très bien appliqué. Je le mets quand je veux dans le onze de départ. Les insultes ne sont pas une fatalité», indiquant Carlo Ancelotti, en conférence de presse. Bien qu’il soit toujours mis en cause, le joueur de 22 ans a remercié le président pour son soutien, qui s’ajoute à celui qu’il reçoit de la part de l’encadrement et de ses coéquipiers. Car pour le Real Madrid, Asencio est devenu un pilier de l’équipe et tout est fait pour qu’il ne soit pas perturbé.