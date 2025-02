Real Madrid : les Merengues craignent le pire pour Raul Asencio

Pur produit de la formation du Real Madrid, Raúl Asencio (22 ans) est en train de s’affirmer cette saison. Jamais utilisé en équipe première jusque-là, le défenseur central a profité des blessures dans son secteur de jeu pour se frayer un chemin dans le onze des Merengues et dispose désormais de 25 apparitions avec la Casa Blanca (2 offrandes). Le natif de Las Palmas de Gran Canaria était de nouveau titulaire ce mercredi soir en Coupe du Roi lors de la victoire 1-0 du Real Madrid contre la Real Sociedad. Cependant, il est sorti du terrain après 45 minutes de jeu. Ni mauvais, ni blessé, Raul Asencio a été surtout pris à partie par des supporters basques qui l’ont ciblé avec des chants où on entendait «Asencio, meurs».

Un incident qui n’est pas le premier pour Raul Asencio qui avait déjà été la cible de chants hostiles le 15 février dernier contre Osasuna : «Asencio, brave, brave fils de p…». Un problème qui se répète et qui a eu cette fois un impact sportif avec sa sortie précoce. «Je l’ai sorti parce qu’il avait deux choses : il était affecté et il avait un carton jaune. C’est pourquoi j’ai préféré le sortir du terrain. Personne n’aime qu’un stade lui crie de mourir. Il était affecté dans ce sens. Il n’était pas vraiment heureux. J’ai préféré le sortir parce que ses émotions auraient pu affecter sa performance pendant le match» expliquait son coach Carlo Ancelotti après la rencontre.

La situation risque de se reproduire pour Raul Asencio

L’hostilité dont fait l’objet Raul Asencio est liée à sa situation judiciaire. Faisant l’objet d’une enquête pour la diffusion d’une vidéo à caractère sexuelle d’une jeune fille de 16 ans, le joueur encourt jusqu’à cinq ans de prison pour découverte et de divulgation de secrets ainsi que de pornographie infantile. Des accusations très graves entourant le joueur de 22 ans. Si pour le moment la justice suit son cours, la situation autour de Raul Asencio devient tout doucement intenable. Il s’est retrouvé ciblé par les supporters adverses lors des deux derniers déplacements du Real Madrid en Espagne et nul doute que la situation risque de se reproduire à nouveau.

Selon Sport, la sortie de Carlo Ancelotti et le remplacement de Raul Asencio lors de ce match face à la Real Sociedad inquiéterait le Real Madrid. En effet, certains dirigeants considèrent que cela a donné plus d’exposition à l’affaire et ne protégeait pas le joueur. Le club de la capitale espagnole souhaite conserver sa ligne de conduite, laisser faire la justice et faire le moins de bruit possible. Les déplacements de ce samedi contre le Real Betis Balompié et surtout du mercredi 12 mars face à l’Atlético de Madrid pourraient amener de nouveaux déferlements contre Raul Asencio et cela inquiète les Merengues…