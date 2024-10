LdC : Laure Boulleau tacle le PSG

La défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Arsenal (2-0), ce mardi, lors de la seconde journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, a montré toutes les limites de la formation de Luis Enrique dans cette compétition. Fébrile défensivement, le PSG n’a pas eu d’impact sur le plan offensif face à l’une des meilleures défenses d’Europe. Des faiblesses qui confirment la régression du club de la capitale dans l’élite des top clubs européens.

La suite après cette publicité

Un avis que partage Laure Boulleau : « il manquait beaucoup de choses ce soir. Les enseignements, c’est que le PSG est vraiment loin des cadors européens, en sachant qu’Arsenal n’est pas censé être le plus gros de ces cadors. On pensait qu’il y avait un manque d’impact au milieu de terrain et c’est effectivement le cas et jouer sans numéro 9, c’est aussi un gros problème », a lâché l’ancienne joueuse du Paris SG, dans le Canal Champions Club, ce mardi. Le PSG devra se relancer au Parc des Princes face au PSV Eindhoven, le 22 octobre prochain, lors de la prochaine journée de cette phase de ligue de C1.