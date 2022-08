Barrages LdC : match nul entre les Rangers et le PSV, Bodo Glimt et Copenhague prennent une option

Comme contre Monaco au tour précédent, le PSV Eindhoven a semblé plier face aux Glasgow Rangers, mais il n'a pas rompu. Les joueurs de Ruud van Nistelrooy, tombeurs des Monégasques au tour précédent, semblent en meilleure position avant le match retour qu'ils disputeront à domicile. Après l'ouverture du score de Sangaré consécutif à un corner de Gakpo (37e), le club écossais n'a pas tardé à égaliser par l'intermédiaire de Colak qui a repris un centre de Tavernier (40e). Peu après l'heure de jeu, c'est Lawrence qui a donné l'avantage à son équipe sur un coup franc direct et une faute de main du gardien du PSV, Benitez (69e). Mais c'était sans compter sur la volonté et l'envie des joueurs du club néerlandais. À la suite d'un nouveau corner de Gakpo, encore lui, Obispo s'est imposé dans les airs et a remis les deux équipes à égalité (78e). Petit avantage pour le PSV, mais tout reste à faire donc dans cette double confrontation.

Dans les autres rencontres de la soirée, le Dinamo Zagreb se déplaçait sur la pelouse du FK Bodo Glimt tandis que le FC Copenhague recevait Trabzonspor. Les deux équipes qui jouaient à domicile se sont imposées sur la plus petite des marges. De son côté, le club norvégien s'est imposé 1 à 0 grâce à un but de Pellegrino (37e). Pour sa part, le club de la capitale danoise s'est défait du club turc sur le score de 2 à 1 avec des réalisations Claesson (9e) et Lerager (48e). Trabzonspor a réduit le score grâce à Bakasetas (79e), mais ça n'aura pas suffi. Les matchs retours auront lieu la semaine prochaine, le mercredi 24 août.