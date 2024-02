LdC : Diego Simeone déclare sa flamme à l’Inter Milan

Ce mardi, les 8es de finale de Ligue des Champions se poursuivent avec deux belles affiches. Néanmoins, le déplacement de l’Atlético de Madrid sur la pelouse de l’Inter Milan fait office d’affiche la plus alléchante de la soirée et est l’un des duels les plus relevés de ces 8es de finale. L’occasion aussi pour Diego Simeone de retourner dans un stade Giuseppe-Meazza qu’il a connu sous les couleurs des Nerazzurri entre 1997 et 1999. Interrogé sur l’équipe milanaise, le technicien argentin n’a pas tari d’éloges.

«Elle fait partie des 4-5 équipes les plus fortes d’Europe, elle a réalisé un parcours extraordinaire la saison dernière en atteignant la finale de la Ligue des champions et elle confirme sa valeur avec la première place du championnat, constate El Cholo. Aujourd’hui, elle a encore plus confiance en ses moyens et ses qualités : j’aime vraiment sa façon de jouer et je ne dis pas cela parce que nous allons la défier. L’Inter joue de manière directe et travaille beaucoup en équipe, ce qui me semble important.»