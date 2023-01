Benfica : Roger Schmidt en remet une couche sur Enzo Fernandez

La suite après cette publicité

Un départ du Benfica dès cet hiver ressemble de plus en plus à un mirage pour Enzo Fernandez. Alors que Roger Schmidt ne s’était pas gêné de remettre en place la direction de Chelsea, l’entraîneur allemand a renouvelé ses propos ce vendredi soir après la victoire contre Portimonense (1-0) lors de la 15ème journée du championnat portugais.

« Maintenant, on fait table rase du passé, a déclaré le technicien. C’est notre joueur, on compte sur lui et on a besoin de lui pour être champions. Ce qu’il a fait (le voyage non-autorisé en Argentine) n’était pas bien, et c’est pourquoi il n’était pas dans l’équipe aujourd’hui. » Une tendance qui s’est inversée lors ces derniers jours, malgré le fait que le champion du monde argentin semblait tout proche de rejoindre Londres. À en croire plusieurs médias, les Blues étaient tout proches de payer la clause libératoire du milieu de terrain de 21 ans. Une information démentie par la chaîne ESPN.

