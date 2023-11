L1 : Der Zakarian fracasse Thierry Henry !

Avec 19 buts inscrits après 12 journées de Ligue 1, Montpellier est loin d’avoir la plus mauvaise attaque de notre championnat. Pourtant, son entraîneur, Michel Der Zakarian, a du mal à digérer une remarque de Thierry Henry sur la pauvreté offensive de notre compétition nationale. Il y a quelques jours, le sélectionneur de l’équipe de France espoirs avait en effet souligné le manque de buts, mais aussi d’occasions. Et cela n’a visiblement pas plu à Der Zakarian, qui a répondu de manière assez vive à Thierry Henry au cours d’un entretien accordé à Midi Libre.

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo », a lancé le coach montpelliérain. Dommage que Thierry Henry ait dû lâcher son pose de consultant Amazon, il aurait été savoureux de le voir croiser Michel Der Zakarian après une rencontre de Ligue 1 pauvre en buts…