PSG, LdC : Neymar sort du silence après l'élimination

Le Paris Saint-Germain ne disputera une deuxième finale consécutive en Ligue des champions. Terrassé par Manchester City (2-0) mardi soir, le club parisien a encore vu s'éloigner son rêve de remporter la coupe aux grandes oreilles. Décevant à l'Etihad Stadium, Neymar n'a malheureusement pas pu hisser les siens jusqu'en finale. Silencieux depuis l'élimination parisienne, l'international auriverde s'est enfin exprimé sur son compte Instragram.

« Un sentiment difficile à écrire, je suis encore très triste de notre défaite, mais fier de l’engagement de toute l’équipe, nous avons donné notre meilleur. Malheureusement, notre meilleur n’a pas suffi mais c’est une leçon à retenir pour grandir. Et baisser la tête ? Seulement pour prier et dire merci, quelles que soient les circonstances, » a ainsi confié le numéro dix du PSG. Désormais, Neymar et ses partenaires vont s'attacher à rafler le titre de champion de France et la Coupe de France...