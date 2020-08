Le transfert de Nicolas Pépé a mis le feu à Arsenal

La vague de 55 départs dans l'organigramme d'Arsenal a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. D'autant qu'il se murmure que ces licenciements, en pleine crise liée au Covid-1, sont justifiés par le besoin en investissements sur le marché des transferts. ESPN développe une autre thèse ce vendredi.

Selon le média anglais, le transfert de Nicolas Pépé (25 ans), arrivé l'été dernier en provenance de Lille pour environ 80 M€, a poussé la direction des Gunners à mener un audit interne. En réexaminant ce dossier, les Londoniens ont conclu à des erreurs dans la chaîne de recrutement. Ces manquements ont entraîné les départs de plusieurs scouts du club, parmi lesquels Francis Cagigao, Brian McDermott, Brian Clark et Ty Gooden (qui s'occupait du marché français et belge).

Le prix interpelle toujours en interne

Edu, directeur sportif des pensionnaires de l'Emirates, se demande encore comment autant d'argent (un premier paiement de 25 M€ l'été dernier puis des tranches pour les cinq prochaines années) a pu être dépensé dans ce deal, sachant qu'Unai Emery, manager de l'époque, avait affiché clairement sa préférence pour Wilfried Zaha (Crystal Palace) et que de nombreuses autres écuries européennes ont clairement refusé de s'aligner sur le montant réclamé par les Dogues pour l'international ivoirien, raconte ESPN.

Si sa première saison en Angleterre n'est pas une totale déception (8 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), Nicolas Pépé a tout de même fait naître quelques doutes, bien qu'en interne, on lui maintienne une confiance totale. Ce transfert restera comme l'une des raisons qui ont poussé Arsenal à revoir tout son système de recrutement, davantage tourné vers l'analyse de données et les collaborations avec les agents. On jugera sur pièces de la nouvelle méthode. Une chose est sûre, l'ancienne a coûté cher...