Mohamed Salah met Liverpool dans l’embarras

Est-ce le meilleur Mohamed Salah vu à Liverpool ? La question se pose, mais il faut quand même rappeler à ceux qui ont la mémoire courte, que l’Egyptien a accumulé les saisons fantastiques avec les Reds. La plus mauvaise saison statistique de Salah en Premier League ? 18 buts. En 2024-2025, le voilà déjà à 13 buts en championnat, ce qui le place en tête du classement des buteurs. Il faut ajouter à cela ses 8 passes décisives, soit le 2e meilleur total. Mohamed Salah a ainsi été impliqué dans 72,5% (21/29) des buts de Liverpool en Premier League cette saison.

Un rendement exceptionnel et surtout une impression de danger permanent dès qu’il touche le cuir aux abords de la surface. Salah traverse une période dorée, au meilleur moment pour lui. Car vous n’êtes pas sans savoir qu’il se trouve dans sa dernière année de contrat avec les Reds, et qu’il s’est permis quelques sorties médiatiques pour dire sa déception de n’avoir reçu aucune offre de la part de sa direction. Qui se retrouve dans une situation délicate…

Slot envoie un message à Salah

Après le nul concédé à Newcastle (3-3), l’entraîneur Arne Slot a parlé de son joueur. « Chaque fois que nous avons besoin de Mo Salah, il marque un but. Nous espérons qu’il pourra continuer sur cette lancée pendant longtemps. Il a été exceptionnel en deuxième mi-temps, il a fait beaucoup de choses spéciales pour nous », a-t-il expliqué, avant de glisser un mot au sujet de son avenir. « C’est difficile pour moi de prédire l’avenir, mais la seule chose que je peux prédire, c’est qu’il est dans un très bon endroit et dans une très bonne équipe qui lui offre des opportunités. »

Ce qui est certain, c’est que Salah fait tout ce qu’il faut pour être en position de force. Avec ses prestations, il oblige Liverpool à bouger, après avoir fait planer l’idée d’un départ, notamment au PSG. Selon The Athletic, la direction des Reds a pour l’instant seulement envoyé une offre à Virgil van Dijk, lui aussi en fin de contrat (tout comme Alexander-Arnold), et va ensuite passer à Mo Salah. Le défenseur néerlandais aurait été déçu de la proposition salariale, ce qui peut laisser penser que Liverpool ne fera pas de folies non plus avec Salah. Comme d’autres clubs anglais, Liverpool fait attention à ne pas donner de trop gros contrats aux joueurs dépassant les 30 ans. A 32 ans, Salah prouve qu’il est encore plus que performant, mais pour encore combien de temps ?