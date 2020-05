Rennes : Julien Stéphan annonce la couleur pour le mercato

Auteur d'une excellente saison 2019-2020 en Ligue 1, le Stade Rennais a été récompensé par une troisième place (actée par la décision de la LFP d'arrêter l'exercice en cours en raison de la pandémie de coronavirus) qui lui permettra de se battre pour sa place en Ligue des Champions au début de la saison prochaine. Forcément, on s'interroge à l'idée de connaître les contours de l'effectif dont disposera Julien Stéphan (39 ans) à l'aube de la prochaine saison. Le club breton devra notamment gérer les dossiers M'Baye Niang (25 ans, pisté par l'OM) ou encore Eduardo Camavinga (17 ans, sur les tablettes du Real Madrid). Interrogé par Ouest-France ce mardi, le technicien français a évoqué les objectifs de Rennes pour le mercato estival à venir.

«Ce sera important de réussir à densifier l’effectif cet été. On arrive dans une situation où nous avons, en même temps, Maouassa, Traoré, Gboho et Da Cunha à un an de la fin de leur contrat. Ce n’est pas l’idéal. C’est un héritage que devra gérer le nouveau président… Mon rôle, c’est de rassurer ces joueurs, de leur dire qu’ils ont une grande importance dans le projet. J’espère qu’on pourra garder les quatre. Je souhaite garder une grande partie du noyau dur qui a fonctionné cette saison. Il faut de la continuité, des automatismes se sont créés. On est d’accord, en interne, pour régénérer l’effectif avec l’arrivée de joueurs forcément complémentaires à ce noyau dur. Le développement des jeunes fait aussi partie du projet du club. Cette année, ils ont été exposés en championnat comme en Coupe d’Europe. On échange énormément avec Nicolas Holveck (président du Stade Rennais, ndlr), tous les jours, sur différents dossiers. Il y a aussi un directeur sportif qui arrivera dans les semaines à venir. Ce sera des discussions tripartites avec des échanges permanents pour qu’il puisse y avoir des décisions collégiales», a confié Julien Stéphan dans les colonnes du quotidien régional.