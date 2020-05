Real Madrid : le prix d'Eduardo Camavinga a fortement augmenté !

Un an après le feuilleton Paul Pogba, la presse madrilène s’enflamme encore pour un milieu de terrain français. Cette fois-ci, il s’agit d’Eduardo Camavinga. Agé seulement de 17 ans, le joueur du Stade Rennais a logiquement réussi à séduire au-delà des frontières de la Ligue 1. Depuis plusieurs semaines maintenant, c’est du côté du Real Madrid que le jeune joueur est annoncé avec insistance. Un intérêt merengue qui ferait tourner la tête à n’importe quel espoir. Mais pour le moment, le principal intéressé préfère jouer la carte du silence concernant son avenir.

La suite après cette publicité

Evasif, Camavinga a toutefois été publiquement invité par son entraîneur, Julien Stéphan, à rester une saison de plus chez les Rouge-et-Noir, surtout si la Ligue des Champions est au rendez-vous. « On a la volonté de poursuivre avec lui, de continuer à le faire progresser. Il a réussi une excellente saison, mais il n'a que 17 ans. Donc, il faudra confirmer la saison prochaine et dans son club formateur, en jouant à nouveau l'Europe dans un contexte qu'il maîtrise bien, entouré de gens qui le connaissent parfaitement, ça me semble être des conditions idéales de progression pour lui. »

25 M€ plus cher

Cependant, on continue toujours d’y croire à Madrid où la presse locale est même allée jusqu’à évoquer la bonne relation amicale entre Zinedine Zidane et le propriétaire du SRFC, François-Henri Pinault, pour expliquer que l’affaire pouvait encore se faire. Mais dans son édition du jour, Mundo Deportivo révèle que la Casa Blanca devra payer beaucoup plus que prévu pour convaincre Rennes, qui n’est pas vendeur, de lâcher sa pépite.

En effet, alors que la presse madrilène évoquait en avril dernier un prix fixé à 50 M€, le quotidien catalan annonce que le tarif n'est plus vraiment le même. Désormais, c'est au moins 75 M€ qu'il faudra mettre sur la table pour rafler la mise. S'agit-il pour autant d'une tactique pensée par le Stade Rennais pour dissuader les courtisans d'un Camavinga sous contrat jusqu'en 2022 ? Possible car la crise du coronavirus est passée par là et bon nombre de grands d'Europe ne veulent plus dépenser sans compter.