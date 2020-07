Manchester City : Pep Guardiola fait tout pour garder Eric Garcia

Reconnu pour ses achats impulsifs sur le marché des transferts, Manchester City semble avoir également l’oeil pour former de sacrés talents. Parmi eux, Eric Garcia. Le défenseur central espagnol de 19 ans, formé à La Masia et auteur de neuf matches en Premier League cette saison, fait forte impression. Selon le média anglais ManchesterEveningNews, Pep Guardiola ferait tout son possible afin de garder son joyau dans son effectif et aurait demandé à ses dirigeants de blinder son salaire ainsi que son contrat qui s’achève dans un an.

Or, le natif de Barcelone aurait convenu certaines conditions avec le club catalan qu’il désirerait rejoindre. Pour le moment, aucune approche entre les deux clubs n’aurait été remarquée, mais si le joueur fait tout son possible pour partir, Manchester City devra à tout prix le vendre dès cet été pour espérer en tirer un montant conséquent. Une situation semblable à celle de Leroy Sané qui, on le rappelle, a échappé au technicien espagnol en signant en faveur du Bayern Munich.