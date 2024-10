OL : Georges Mikautadze s’est enfin réveillé !

Un retour en terres lyonnaises difficile à digérer pour Georges Mikautadze. Sorti d’une demi-saison solide au FC Metz où il avait inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives en 19 matches ainsi qu’un Euro 2024 sensationnel où il a inscrit 3 buts, l’attaquant de 23 ans allait animer le mercato. Longtemps proche de l’AS Monaco, c’est finalement du côté de l’Olympique Lyonnais qu’il posait ses valises. Formé au club entre 2008 et 2015, il revenait par la grande porte et un chèque de 18,5 millions d’euros (hors bonus).

Un transfert lourd à porter sur le plan émotionnel et sportif qui s’est fait ressentir sur le début de saison. Empreinté, Georges Mikautadze allait rencontrer la panne sèche sur ses premiers mois. Incapable de marquer sur ses 10 premières apparitions, le natif de Lyon montrait quelques séquences intéressantes dans le jeu mais un manque d’efficacité flagrant également. «Il est arrivé dans une situation un peu tardive dans notre préparation vu qu’il avait fait l’Euro. On a accéléré le processus de manière à lui donner un maximum de temps de jeu, mais on ne peut pas rattraper 3 semaines ou 4 semaines en 2 semaines, malheureusement», déclarait Pierre Sage à la fin du mois d’août pour évoquer la méforme de son buteur.

Alors que l’Olympique Lyonnais évolue en 4-3-3 et que Georges Mikautadze est devenu la doublure du capitaine Alexandre Lacazette, le Géorgien rongeait son frein sur le banc et essayait de se distinguer lors de ses entrées en jeu. Titulaire ce dimanche contre Auxerre, il a su se montrer positivement. Tout d’abord en fin de première période en allant transformer un penalty pour donner l’avantage aux siens juste avant la pause (45e +2). Puis en seconde période en s’offrant un doublé d’une tête astucieuse où il avait fait la différence dans le dos de la défense auxerroise (62e). Si l’Olympique Lyonnais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 2-2, une satisfaction est à tirer de cette rencontre pour les Rhodaniens, le réveil de Georges Mikautadze.

En tout cas le Géorgien est rassuré de sa prestation individuelle comme il l’a expliqué après la partie au micro de DAZN : «soirée parfaite ? Ouais, on va dire ça comme ça, même si le résultat gâche un peu (le match ndlr). Mais je suis content du match que j’ai fait individuellement, il faut continuer comme ça. De la pression ? Pas de pression, pour de vrai, je ne me mets pas la pression, je suis tranquille. Aux entraînements, je marque, je ne me prends pas la tête, et après le match créé le déclic. J’ai entendu beaucoup de monde parler sur moi, et sur des trucs qui se passent en dehors du foot, mais qui ne sont pas vrais. Mais je n’y porte pas trop attention. J’ai un mental d’acier, il faut continuer de travailler pour fermer certaines bouches.» Il aura l’occasion de le faire de nouveau ce vendredi contre Lille lors d’un choc important dans la course à l’Europe.