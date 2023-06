PSG : Kylian Mbappé annonce par courrier qu’il ne prolongera pas !

La suite après cette publicité

Redoutée par le club de la capitale, l’annonce est désormais officielle ! Comme indiqué par L’Equipe, Kylian Mbappé a ainsi fait savoir au Paris Saint-Germain qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus dans son contrat. Pour rappel, dans le cadre de sa prolongation de deux ans au PSG à l’été 2022, le champion du monde 2018 disposait d’une clause d’un an supplémentaire à lever avant le 31 juillet prochain. Via une lettre envoyée, ce lundi après-midi, le Bondynois relance ainsi les rumeurs autour de son avenir.

Après avoir longuement réfléchi et très certainement frustré par la nouvelle saison très contrastée du PSG, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait donc quitter la capitale française dans les prochains mois. Une chose est sûre, en annonçant ce choix à la direction des Rouge et Bleu, Mbappé est désormais libre de tout contrat en juin prochain et pourrait donc potentiellement se mettre d’accord avec un club dès le 1er janvier 2024. Du côté du board parisien, cette nouvelle a des allures de tremblement de terre.

D’une part car le PSG ne s’attendait pas à une telle manœuvre de son numéro 7, qui plus est à l’heure où les négociations autour d’une éventuelle prolongation donnaient plusieurs signaux positifs. D’autre part car l’international français (68 sélections, 38 buts) n’était pas obligé d’annoncer concrètement son choix de ne pas lever l’option. En effet, «l’absence de courrier avant le 31 juillet ne l’aurait pas automatiquement engagé jusqu’en juin 2025,» précise le quotidien. Désormais, une question se pose : est-ce une nouvelle communication subtile de KM7 pour conserver une position de force en 2024 ou une décision définitive ?

S’il est, pour l’heure, impossible de répondre à cette interrogation, ce courrier risque, quoi qu’il en soit, de créer un énorme séisme dans les coulisses du PSG. Après les propos de Florentino Perez qui, à la question d’un fan «Allez-vous recruter Mbappé ?», avait répondu : oui, oui, mais pas cette année…, la possibilité de voir Mbappé rejoindre Madrid à l’été 2024 se renforce un peu plus. Et peut-être plus tôt que prévu… De son côté, le PSG - qui a toujours fait du Bondynois le pilier de son projet - semble, en effet, cette fois-ci lassé par la situation. Sous le choc après la lettre reçue, le club de la capitale, qui n’a aucune intention de voir sa star partir libre, envisagerait donc deux options : une prolongation ou une vente dès cet été ! Les prochaines heures s’annoncent bouillantes dans la Ville Lumière…