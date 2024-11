Le cas Lucas Perri enflamme le Brésil

John Textor n’a pas toujours tort. L’homme d’affaires a eu parfois le nez creux en ce qui concerne le mercato de l’OL. C’est lui qui a poussé pour recruter Malick Fofana en janvier dernier. Et le Belge est en train de déployer ses ailes chez les Gones, où il devient indispensable. C’est aussi l’Américain qui a souhaité tenter le pari Jack O’Brien l’an passé. Un joueur qu’il connaissait très bien puisqu’il était déjà passé à Crystal Palace et à Molenbeek, deux autres clubs de la galaxie Eagle Football. Après une saison, l’Irlandais a été bien vendu à Everton. Textor est également derrière la venue du duo brésilien Adryelson-Lucas Perri. Si le premier nommé n’a pas vraiment réussi à s’imposer et qu’il a été envoyé en prêt à Botafogo, le second, lui, est en train de s’installer dans l’effectif lyonnais.

Un coup signé Textor

Arrivé l’hiver dernier, le portier brésilien a tout d’abord occupé le rôle de doublure d’Anthony Lopes. Mais l’idée de Textor était qu’il devienne titulaire lors de la saison 2024-25. Après six mois dans l’ombre du Portugais, Perri, qui a participé à 4 rencontres toutes compétitions confondues, a été nommé gardien numéro 1 par Pierre Sage durant l’été. L’OL n’a pas voulu lui mettre un concurrent dans les pattes, puisque Rémy Descamps a été recruté pour occuper le rôle de doublure. Anthony Lopes, lui, a été invité à s’en aller. Sauf que le joueur formé à Lyon n’a pas accepté les propositions qu’il a pu avoir. Il est donc resté entre Rhône et Saône, où il continue de s’entraîner. Mais il ne joue plus du tout.

C’est Perri qui enchaîne les rencontres. Pour le moment, le natif de Campinas a pris part à 14 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot des Gones. Il a encaissé 17 buts et réalisé 5 clean sheets. Le dernier a eu lieu lors du derby face à l’ASSE le 10 novembre (victoire 1-0). Un match où l’international auriverde a multiplié les arrêts et les gestes décisifs. Après la rencontre, Alexandre Lacazette, buteur, avait avoué à son sujet : «il a fait un arrêt de dingue. Il nous sauve et ça vaut un but, je pense. Donc bravo à Lucas. On a aussi besoin de lui dans ces moments-là.» Bien intégré dans le groupe lyonnais selon nos informations, le gardien de 26 ans a parfaitement su marquer son territoire et prendre sa place, tout en faisant oublier son prédécesseur.

Un joueur et un homme très apprécié

Ancien de la maison lyonnaise, Claudio Caçapa (48 ans) connaît parfaitement ce joueur, avec lequel il a pu collaborer lors de son intérim de 4 matches sur le banc de Botafogo. «Je le connais depuis Botafogo. C’est un très bon gardien et un très bon mec aussi. C’est un travailleur, un gardien qui sait où il veut aller. Je pense qu’il doit encore progresser et qu’il va encore progresser. Je pense qu’il va aider l’équipe.» Mais pas uniquement l’équipe de l’OL. Au Brésil, on parle de plus en plus de lui. International auriverde U20 puis U23, il a déjà été convoqué avec la Seleção sans pour autant jouer. Ce mois-ci, il n’a pas été appelé puisque Dorival Jr a convoqué Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) et Weverton (Palmeiras).

Mais la presse brésilienne estime que le Lyonnais devrait avoir sa chance. C’est le cas d’UOL, qui a écrit : «l’équipe brésilienne pourrait miser sur une nouvelle et ancienne option dans les cages en raison des engagements de l’année prochaine et du moment de vérité lors des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. Après avoir disparu de l’effectif de la Canarinha en 2024 et jusqu’à ce qu’il soit traité comme une carte du jeu par Dorival Júnior, Lucas Perri est de nouveau dans le radar de la CBF. Pour sa deuxième saison en France, la première depuis le début, l’ancien joueur de Botafogo a réussi à prendre le poste de titulaire à Lyon et est déjà considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.»

Un retour en sélection prochainement ?

UOL ajoute : «avec sa carrière de nouveau sur les rails, Perri revient désormais également à la lutte pour l’une des trois places normalement réservées aux gardiens de l’équipe nationale. Actuellement, les favoris de Dorival pour ce poste sont Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) et Bento (Al-Nassr). Mais le deuxième nom de la liste est blessé, tandis que le troisième évolue dans un championnat avec moins d’impact et peu de visibilité. Dans les Données FIFA actuelles, sans pouvoir compter sur l’un de ses favoris, le sélectionneur de l’équipe nationale a également convoqué le vétéran Weverton (Palmeiras), qui aura déjà 38 ans lors de la prochaine Coupe du Monde…»

Pour la presse auriverde, l’ancien portier de Botafogo a clairement une carte à jouer pour intégrer le groupe des gardiens de l’équipe nationale, voire plus s’il poursuit sur sa lancée et progresse. Un avis que partage Claudio Caçapa, qui estime que Lucas Perri aura de nouveau sa chance dans l’avenir. «Il a déjà été appelé. Après s’il continue de faire des performances comme il est en train de le faire à Lyon, à mon avis, il va y retourner à un moment donné.» Le portier qui fêtera ses 27 ans le 10 décembre prochain sait donc ce qu’il lui reste à faire pour retrouver la sélection nationale. John Textor, qui a cru en lui malgré les doutes de certains, espère qu’il y retournera très rapidement.