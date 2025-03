La Juventus va sacrifier un cadre pour financer le départ de Motta

Thiago Motta et la Juventus, c’est fini. Arrivé sur le banc en début de saison, le technicien a été limogé en début de semaine pour être remplacé par un ancien de la maison bianconera : Igor Tudor. Le Croate a pour mission de redresser les résultats et d’envoyer la Vieille Dame en Ligue des Champions à la fin de l’exercice. Cela permettra aussi de payer les indemnités de licenciement de Motta et d’éponger les dettes prévues en juin.

La suite après cette publicité

Le départ de l’ancien milieu de terrain coûte une fortune : environ 20 M€. Autre moyen pour obtenir ces liquidités, vendre. D’après La Gazzetta dello Sport, la Juventus va d’ailleurs devoir se séparer d’un élément d’importance lors du prochain mercato pour permettre de payer le départ de l’ancien coach. C’est Andrea Cambiaso qui a été choisi par la direction. Le nom de l’Italien ne surprendra personne puisqu’il était déjà sur le départ cet hiver. Les Piémontais espèrent obtenir 60 M€ avec ce transfert.