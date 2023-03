Équipe de France : les grands absents de la liste de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

À chaque fois, c’est la même chanson. Cette fois, pas de grands déçus parce qu’il ne s’agissait pas d’une convocation pour une grande compétition, mais les listes de Didier Deschamps provoquent toujours une certaine émotion. Il y a ceux qui sont au septième ciel, comme Brice Samba, Khéphren Thuram ou Wesley Fofana, sélectionnés pour la première fois.

Et puis il y a ceux qui pensaient découvrir la sélection comme les trois cités ci-dessus et ceux qui espéraient confirmer leur présence chez les Bleus. Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon des principaux absents de cette liste de DD. Dans les cages, un sel nom vient en tête : celui d’Alban Lafont. Le joueur du FC Nantes continue de briller en Ligue 1 et en coupe d’Europe, malgré les difficultés du FCN. Mais il savait que la troisième place se jouait entre lui et Samba. En défense, Lucas Digne n’a plus la cote. Irrégulier avec Aston Villa, l’ancien Lillois sait désormais que même Eduardo Camavinga est devant lui.

À lire

Équipe de France : la réponse cash de Didier Deschamps sur le clash avec Karim Benzema

Ça pousse au portillon

Dans l’axe, personne ne pourra contester les sélections de Konaté, Upamecano, Fofana ou encore Saliba. Mais le vivier français est très riche à ce poste puisque Jean-Clair Todibo, Pierre Kalulu, Mohamed Simakan ou Evan N’Dicka auraient pu avoir leur chance. Sans oublier Presnel Kimpembe, blessé jusqu’à la fin de la saison, et Axel Disasi, présent au Qatar, mais laissé de côté. Toujours en défense, le message semble cette fois très clair pour Jonathan Clauss. Lâché par DD juste avant la Coupe du Monde, le Marseillais est toujours absent. Un cran au-dessus, au milieu de terrain, Mattéo Guendouzi est l’autre membre des mondialistes à ne pas avoir été convoqué. Il paie sans doute son utilisation faite par Igor Tudor et ses prestations en dent de scie.

La suite après cette publicité

En revanche, Valentin Rongier, milieu le plus régulier de l’OM cette saison, peut avoir quelques regrets. Enfin, des noms plus ronflants tels que Thomas Lemar ou Tanguy Ndombélé manquent également à l’appel. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, outre les blessés (Nkunku, Dembélé) et le cas Benzema (retraite internationale), Wissam Ben Yedder peut lui aussi se dire que le train de l’équipe de France ne repassera peut-être plus.