Amical : l'AS Monaco s'incline face au FC Porto

Quelques jours avant leur reprise officielle de la compétition, en Ligue des champions pour le tour préliminaire face au PSV Eindhoven, les Monégasques affrontaient le FC Porto pour leur sixième match de préparation. L'occasion pour Philippe Clément et les siens de peaufiner les derniers réglages et d'intégrer les nouvelles recrues (Takumi Minamino, Breel Embolo et Thomas Didillon) dans l'effectif.

Les pensionnaires du Dragão se sont imposés devant leur public (2-0). Tout se jouait en seconde période : l'Iranien Mehdi Taremi débloquait la marque après l'heure de jeu (67e) avant le but du break inscrit par Galeno, entré trois minutes plus tôt (71e). L'arbitre, à l'aide de la VAR, refusait ensuite le troisième but portista de David Carmo pour une main au départ de l'action (82e). Le penalty transformé par le capitaine Wissam Ben Yedder ne changeait rien au sort de la rencontre (90e). Une prestation en demi-teinte avant d'affronter le PSV Eindhoven pour espérer une qualification en Ligue des Champions.