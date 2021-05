Le Borussia Dortmund atomise le RB Leipzig et s'offre la Coupe d'Allemagne

En ce jeudi 13 mai, la finale de la Coupe d’Allemagne se jouait entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund à l’Olympiastadion de Berlin. En demi-finale, le BvB avait explosé Holstein Kiel, pensionnaire de 2. Bundesliga (5-0), tandis que le RBL s’était défait du Werder Brême après prolongation (2-1).

En première période, les Jaunes et Noirs déroulaient et dès la 5e minute, Jadon Sancho ouvrait le score (1-0) avant qu’Erling Haaland ne double la mise (28e, 2-0). L’ailier anglais s’offrait même un doublé juste avant la pause (45e+1). 3-0 à la pause pour Dortmund. En seconde période, Dani Olmo réduisait l’écart (71e, 3-1) mais son but n’était pas suffisant et Haaland inscrivait lui aussi un doublé en fin de match (87e). 4-1 score final, et c’est bien Dortmund qui soulevait le trophée, le premier pour Edin Terzic, arrivé sur le banc durant la saison.