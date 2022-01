Bayern-Gladbach : les compositions officielles

Reprise de la Bundesliga avec la 18ème journée ce vendredi soir. Le Bayern Munich, leader incontesté avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, accueille le Borussia Monchengladbach, à la traîne à la mi-saison (à suivre en direct commenté sur FM à 20h30). Décimés par les cas de Covid-19, les Bavarois pourront tout de même compter sur Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Le Polonais et son équipe auront à cœur de laver l'affront subi en Coupe d'Allemagne face à leurs adversaires du soir en octobre dernier (défaite 5-0 au Borussia Park). À la clé pour le Bayern, la possibilité de prendre douze points d'avance sur Dortmund, qui se déplacera demain à Francfort. 14es et en panne de victoire, les Fohlen essaieront de rééditer leur performance en Coupe pour prendre leurs distances avec la zone de relégation.

C'est avec un effectif très amoindri que Julian Nagelsmann a dû composer ce soir pour la réception des Fohlen. Parmi les cadres, il ne reste que Kimmich, de retour après deux mois d'absence, Süle, Gnabry, Müller et Lewandowski. Le jeune Mark Tillman (19 ans) aura l'occasion de briller aux côtés de Lewandowski ce soir, tout comme Musiala (18 ans), déjà bien intégré dans la rotation. Côté Gladbach, Marcus Thuram et Alassane Pléa débuteront sur le banc tandis que Embolo sera aligné sur le front de l'attaque. Les Fohlen devront composer sans Bensebaïni parti à la CAN avec l'Algérie.

Les compositions d'équipe :

Bayern Munich: Ulreich - Pavard, Kimmich, Süle - Gnabry, Marc Roca, Müller, Musiala, Sabitzer - Tillman, Lewandowski

Borussia Monchengladbach : Sommer - Ginter, Elvedi, Jantschke - Lainer, Koné, Kramer, Netz - Neuhaus, Stindl - Embolo